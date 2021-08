Na maanden is Zwollenaar niet langer verdacht van misbruik dochter, ‘maar hij mishandelde wel zijn vriendin’

PARALYMPISCHE SPELEN Zwolse Jitske en Wijhese Xena nemen de eerste horde richting Paralym­pisch goud, gastland Japan wacht in de kwartfina­le

30 augustus Ze kijken hun ogen uit in Tokio. Wat een organisatie, wat een mensen. ,,En zo gastvrij", zeggen Jitske Visser (28) en Xena Wimmenhoeve (21), rolstoelbasketbalsters van Oranje tijdens de Paralympische Spelen in Japan. Het eerste doel is bereikt: dinsdag strijden ze in de kwartfinale tegen het thuisland. Al komt Oranje voor niets minder dan goud.