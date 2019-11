Na maanden van betrekkelijke stilte laaien in Zwolle de klachten over de mortieren van defensie op

Inwoners van gemeenten rondom het Artillerie Schietkamp (ASK) ‘t Harde zijn het wel gewend dat de ramen trillen en doffe dreunen de oorschelp binnendringen. In Zwolle was deze ervaring kennelijk dusdanig nieuw dat op diverse sociale media er vragen werden gesteld over de herkomst van het geluid en de trillingen.

Defensiewoordvoerder Evert-Jan Daniels bevestigt dat het om 'gewone’ schietoefeningen gaat op het terrein in 't Harde. ,,Door het weer, de wind en misschien ook de luchtvochtigheid, kan het zijn dat het verder te horen is. In de wintermaanden krijgen we doorgaans meer klachten binnen. Ook hebben we in september en oktober minder geschoten dan normaal. Dat heeft geen specifieke reden, maar is puur toeval. Doordat het lang stil is geweest, valt het nu wellicht extra op.”

Het kan nog harder

De dreunen die worden gehoord zijn afkomstig van 120 millimeter mortiermunitie. Niet eens het grofste geschut volgens Daniels. ,,We kunnen nog zwaarder schieten. Met 155 millimeter. Maar dat hebben we bewust in Duitsland gedaan om hier zo veel mogelijk overlast te voorkomen.”

Klachtenlijn voor schade en overlast

Wie schade heeft of geluidsoverlast ervaart kan dat melden via de klachtenlijn van het ASK (0525-657700). Er wordt dan onderzoek gedaan naar de meldingen. Ook kunnen mensen via dit telefoonnummer aangeven of ze in de toekomst via e-mail gewaarschuwd willen worden voor eventuele geluidsoverlast.