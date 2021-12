Na meer dan een decennium onderhandelen komen 4 historische beelden uit Rome niet naar Zwolle

Hoofdpijn­dos­sier Deventer­straat­weg: Rechter stelt Zwolle in gelijk rond intrekken vergunning voor appartemen­ten

De rechter heeft de gemeente Zwolle in het gelijk gesteld rond het hoofdpijndossier over het verhogen van panden aan de Deventerstraatweg. De lokale overheid had het volste recht de vergunning voor extra appartementen, waarvan één in eigendom bij de burgemeester van Zwartewaterland, in te trekken. Maar er zit nog een flinke adder onder het gras.

15 december