Na nachtelijke reis vol tegenslagen krijgen Rob en Anja uit Zutphen hulp van Syrische vluchteling uit Olst

Natasha (33) uit Zwolle gaat door inflatie dagelijks naar de supermarkt: ‘Ik kijk wat ik die dag nodig heb’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Natasha ten Dam (33) krijgt 120 euro per week van haar bewindvoerder, twee derde daarvan is voor boodschappen.

6 mei