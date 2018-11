Na ruim een jaar in de Zwolse vrouwenopvang kan Gerda weer lachen

Hoe warm is het op haar kleine kamertje? 25 graden? Minstens. Maar Gerda (37) vindt het heerlijk. Het slaapkamerraam in de Zwolse vrouwenopvang biedt uitzicht op een rijtje eengezinswoningen. Ze kan bijna op de borden kijken van de ‘gelukkige gezinnetjes’ in deze wijk. Best wrang eigenlijk. In januari krijgt ze zelf de sleutel van een huurwoning, op een nieuwe plek. Waar ze haar ex nooit meer hoopt tegen te komen. Nog even, dan kan ze weg. Samen met haar zoontje Tijmen (11). Dat klinkt wat cru, maar een intensieve behandeling bij de opvang van Stichting Kadera duurt nu eenmaal niet langer dan acht maanden. En zij zit er straks langer dan een jaar. Toch maken ze hier graag een uitzondering, vertelt jeugdhulpverlener Daniëlle Rijksen (41). Want Gerda is chronisch ziek en in korte tijd al twee keer geopereerd. Dat gaf dus enige vertraging. ,,Ik trappel van ongeduld,’’ vertelt ze. ,,Geloof me: als je er klaar voor bent, dan wil je ook echt weg hoor.’’ Ze woont hier samen met achttien andere vrouwen. Sommigen blijven een paar weken, anderen maanden. Als tijdelijke veilige haven of om uitgebreid te werken aan zichzelf.