Na schuldgevoel ging Ben (26) uit Zwolle aan de slag bij 113: ‘Het is een grote stap om te bellen over zelfmoord’

Voorberei­din­gen halve marathon Zwolle in volle gang, ondanks corona: ‘Lukt juni niet dan hopelijk in september’

17 januari De voorbereidingen voor de halve marathon in Zwolle zijn in volle gang, al is het twijfelachtig of het sportieve evenement door kan gaan op 12 juni. ,,We kijken ook naar een alternatieve datum in september’’, zegt de nieuwe voorzitter Johan Nieuwland.