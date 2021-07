Na staking op staking bij Scania, Wärtsila en Broshuis is er eindelijk een cao-akkoord

video Tour is over voor Bas Tietema na blokkade tourvi­deo's, hoe terecht is dat? ‘Hij moet nu niet zielig gaan doen’

14 juli Tour de Tietema gaat geen video's meer maken van de Tour de France 2021. De tourorganisatie ASO geeft geen krimp en staat de Zwolse youtuber Bas Tietema (26) en zijn ploeg van Tour de Tietema niet toe beelden te gebruiken die met de wedstrijd te maken hebben. Dat is wel gebeurd de afgelopen weken. Die video's zijn door YouTube in opdracht van de ASO geblokkeerd en komen ook niet meer online. Wel gaan Tietema en de ASO in gesprek over de toekomst, maar voor dit seizoen zit de Tour er voor Tietema op.