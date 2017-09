Na superstorm Irma valt alles mee voor Aron uit Zwolle

Ergens rond middernacht klopt José op ramen en deuren van eiland Saba, in het Caribisch gebied. Zwollenaar Aron Hoogendoorn (24) is er niet bang voor, zegt in de uren voordat tweede storm over het eiland raast. Na de verwoestende kracht van superstorm Irma valt alles mee.

En trouwens: ook onder Irma was Aron kalm. ,,We hadden met vrienden gekeken wie het stevigste huis woonde. Daar zijn we heen gegaan.’’ Dat is ook de schuilplaats nu José eraan komt. Die is lang niet zo sterk als Irma, en de meeste bomen zijn al omgewaaid. En opgeruimd, trouwens. ,,Dat hebben we de afgelopen dagen gedaan, veel rommel opgeruimd. Toen we na de eerst storm ’s ochtends naar buiten konden, stond er bijna geen boom mee en lag het eiland vol takken.’’

Lees ook Zwollenaar Aron (24) blijft kalm onder de superstorm op Saba Lees meer

Quote Het is geen vergelijk met Sint Maarten.

Dat opruimen doet iedereen op het eiland eensgezind, zag Aron. ,,Het is geen vergelijk met Sint Maarten’’, weet Hoogendoorn, wijzend op onder meer de plunderingen.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm © Aron Hoogendoorn

Stage

De Zwollenaar is op Saba voor een stage als leraar biologie. Vier weken geleden arriveerde hij. Lachend: ,,Ik wist wel dat er iets kon gebeuren, maar niet zoiets als deze stormen.’’ In die korte tijd praat hij over ‘vrienden’, bieden eilanders hem een slaapplaats en schuilplaats aan. ,,Zegt iets over mij, maar vooral over de mensen hier. Het is een klein eiland, 2000 inwoners. Ik heb in de eerste maand zo veel mogelijk mensen ontmoet. Er is maar één weg hier en als jij in de auto rijdt en je ziet iemand lopen, dan geef je die een lift. Dat is de gewoonte hier. Ja, ik voel me bijna een eilander inmiddels. Je merkt dat door zo’n storm mensen nog dichter bij elkaar komen.’’

Zo dichtbij als de mensen op het eiland zijn in de storm, zo ver weg waren zijn ouders in Zwolle tijdens Irma. ,,We kregen een appje vlak voor het echt begon’’, vertelt vader Albert. ,,Dat hij even 30 uur lang niet bereikbaar zou zijn.’’ Spannend, zeker. ,,Maar we zijn gelovig, we hadden er vertrouwen in dat het goed zou komen.’’ Ze bleven kalm, ‘net als Aron’.

Quote Je voelt de enorme kracht van de wind, je hoort die tegen het huis aan slaan, je hoort takken in het rond vliegen.

Klopt, zegt Aron. Al was dat ook dankzij zijn stevige schuilplaats. ,,Het dak van het appartement dat ik huur was deels weggewaaid. Irma kon hij niet allen horen in zijn schuilplaats, maar ook bekijken. De ‘shutters’ - ze sluiten de ramen af - in het huis waar hij verblijft, zijn doorzichtig. ,,We konden dus alles goed zien. Je voelt de enorme kracht van de wind, je hoort die tegen het huis aan slaan, je hoort takken in het rond vliegen. Heftig en indrukwekkend.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm © Aron Hoogendoorn

PEC

Toch zijn Irma en José niet de grootste beproevingen van de Zwollenaar. ,,Vijf maanden zonder PEC Zwolle, dat is pas erg’’, zegt hij lachend, terwijl hij voor een foto een shirt van zijn favoriete club aan trekt.

Volledig scherm © Aron Hoogendoorn

Volledig scherm © Aron Hoogendoorn