Na testen en prikken wordt nu weer gesnuffeld in de IJsselhallen

Voor Wouter van Lierop is het de eerste keer als standhouder op een vlooienmarkt. Zijn vriendin Nathalie Meilink deed het al vaker, ook in Zwolle. ,,We komen uit Utrecht, hebben huis en banen opgezegd om met een camper door Europa te reizen. We vertrekken in januari en gaan net zo lang tot het geld op is.” Ze gingen eens kritisch door de inboedel en een deel ervan ligt deze zondag uitgestald in de Zwolse IJsselhallen.