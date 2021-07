Na verbouwing opent biefstukketen Loetje een zaak in oud-pand Urbana in Zwolle: ‘Verrijking voor de stad’

Verdachte voor rechter om plaatsen granaat bij Zwols café Bruut

21 juli Een 23-jarige man uit Almere wordt vervolgd voor het plaatsen van een granaat bij (voormalig) café Bruut in Zwolle in januari 2020. Een tweede verdachte die enige tijd in beeld was, wordt niet vervolgd; zijn zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.