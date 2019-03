Na vijf jaar staat slachtoffer (16) vandaag in rechtbank opnieuw oog in oog met de treinverkrachter

Voor het slachtoffer in de treinverkrachterszaak is het een belangrijke dag. Toen ze 12 was werd ze verkracht in een wagontoilet van rijdende trein, zo achtte de Zwolse Rechtbank bewezen. Die trein reed van Zwolle langs Deventer en Zutphen. Veroordeelde verkrachter Adam V.B. ging in hoger beroep. Dat dient deze vrijdag. Het slachtoffer: ,,Ik ben nu bijna 17, ik zit een puberteit lang vast in deze zaak. Hopelijk kan dit boek na deze dag dicht.’’

Onze verslaggever André Valkeman volgde de afgelopen jaren de zaak, hij is vandaag bij het hoger beroep en twittert hieronder over wat er gebeurt in de Zwolse rechtbank.

Adam V.B. kreeg in de media de naam treinverkrachter. Hij maakte als 20-jarige contact met een 12-jarig meisje via Instagram. V.B. vroeg haar voor een allereerste ontmoeting naar station Zwolle te komen. Daar verkrachtte hij haar in een trein, acht de rechter bewezen. De rechtszaak duurde drie jaar. Nu volgt een hoger beroep. Een chronologie in de zaak, die rare wendingen kreeg.

-Op 6 mei 2015 ontmoeten V.B. en het slachtoffer elkaar na chatgesprekken op station Zwolle. V.B. spiegelt haar voor dat ze geld kan verdienen door sieraden te verkopen bij een juwelier. Op het station belandt ze echter in een trein waar V.B. seks met haar wil. V.B. duwt haar in de trein, blijkt uit het dossier. Vervolgens sluit hij zich met het slachtoffer op in het wagontoilet van de trein die van Zwolle naar Deventer en Zutphen rijdt.

-17 januari 2017. Anderhalf jaar na de aangifte is eindelijk het dossier rond voor de eerste zitting. V.B. blijkt afwezig te zijn. Zijn advocaat leest zijn verklaring voor. V.B. zegt geen geld voor een treinkaartje te hebben. Hij leeft op vrije voeten omdat de rechtbank het bewijsmateriaal voor verkrachting te mager vindt voor directe aanhouding.

-30 maart 2017, tweede zitting. V.B. moet opgehaald worden door de politie, bepaalt de rechter. Die staakte de eerste zitting omdat hij aanwezigheid van V.B. essentieel vindt. Door een communicatiefout tussen politie en justitie wordt vergeten V.B. op te halen. Opnieuw wordt de zaak opgeschort.

-17 mei 2017. V.B. is aanwezig. De officier eist twee jaar cel voor ontucht. Verkrachting zou niet bewezen zijn volgens het OM.

-16 november 2017: na meerdere extra zittingen vanwege vragen over bewijsvoering komt de uitspraak. De rechter stelt dat verkrachting wél te bewijzen valt. V.B. krijgt een celstraf van vijf jaar. Maar hij is er niet. Tot schrik van het slachtoffer zit hij in het buitenland. Hij is gevlucht naar zijn vader in Spanje, of Marokkaanse familie.

-4 april 2018. V.B.’s advocaat Herman Ligtenberg heeft begin 2018 hoger beroep ingesteld. Hij maakt nu alleen bekend uit onvrede te breken met V.B., omdat hij maar niet terugkeert naar Nederland en geen contact met hem zoekt.

-20 juni 2018. Het Openbaar Ministerie heeft ontdekt waar V.B. zich verschuilt en laat hem door de Spaanse politie aanhouden en overbrengen.

-2 november 2018. De eerste feitenbehandeling in het hoger beroep.