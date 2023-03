Na vreugde over NK in Zwolle kijkt padelclub IJsselhallen onzeker vooruit: ‘Maar we gaan voor nieuwbouw’

Fietsen van Erasmus­brug tot Heinose Leugenpomp voor goed doel: ‘Professor die onderzoek doet rijdt mee’

Met de fiets van de Erasmusbrug naar de Leugenpomp in Heino. Die uitdaging gaat André Katoele samen met acht anderen aan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Het startpunt is niet zomaar gekozen. Het onderzoek naar de ziekte wordt gedaan in het Erasmus MC in Rotterdam en een van de professoren fietst mee. ,,Zet me enorm graag in voor de medemens.’’