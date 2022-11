Na vrouw ook man uit Apeldoorn aangehouden voor brandstichting bij Zwolse zonweringfabrikant

Zwollenaar Joop van Schaik (83) stopt na 45 jaar Jazzfesti­val Heerde: ‘Frans en jazz zijn moeilijk te verkopen’

‘Zeg nooit dat het over jazz gaat want dan luistert niemand’, adviseerde Louis van Dijk hem ooit. Zwollenaar Joop van Schaik (83) organiseert voor de 45e keer Jazzfestival Heerde in De Heerd. Na 4 november is het ‘mooi geweest’. ,,Dit is trekken aan een dood paard.”

2 november