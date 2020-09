Na weken weer coronapatiënten op regionale IC-bedden, verzoek om hulp uit Randstad

Monique geeft Assendorp kleur met stoepkrijt-Peperbus­jes en hoopt op navolging van Zwolse jeugd

23 september Het is bijna niet te doen er zomaar voorbij te fietsen: betonnen paaltjes aan de Assendorperstraat in Zwolle zijn omgetoverd tot kleurrijke Peperbusjes. Een spontane actie van Monique Lub (55), maar ook bedoeld om navolging te vinden. ,,Die paaltjes staan in de hele wijk, je kunt er van alles mee doen. Maar wel met stoepkrijt!’’