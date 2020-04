Na wekenlang poetsen is heropening Harry’s kringloophal in zicht

Wat bij betreding van het pand direct opvalt: twee weken na dato is de brandgeur nog steeds niet helemaal weg. Binnen en rondom wordt hard gewerkt. Een karretje met puin wordt naar buiten gereden, medewerkers van Kalshoven uit Dalfsen zijn druk met schoonmaken. Ook eigenaresse Ina de Vries houdt de poetsdoek bijna onafgebroken in de hand. ,,Ik begin het nu wel zat te worden”, zegt kringloop-medewerker Wilma Ruiter die zich meldt voor weer een dag schoonmaken. Ina: ,,We hebben twee weken lang elke dag met een man of 5,6 gepoetst. Op de opslag na hebben we alle artikelen stuk voor stuk schoongemaakt, overal zat roet op. Ik ben nu aan de tweede ronde bezig, we hebben wel 300 tot 400 emmers sop gebruikt. Schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken.”