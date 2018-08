Na werkzaamheden opnieuw file op A28 bij Zwolle: asfalt laat los

Zwolle aan de slag met hiaten in digitale beveili­ging

8:11 De manier waarop de gemeente Zwolle vorig jaar is omgegaan met de beveiliging van digitale informatiesystemen, was onder de maat. Dit kwam deels door ziekte en werkdruk. De lokale overheid werkt aan een verbeterplan, maar verzekert dat gegevens van burgers en bedrijven niet in gevaar zijn geweest.