Na Zandvoort en Utrecht strijkt Formule 1-circus neer in Zwolle: ‘GP-weekend in uurtje’ op deze bijzondere plek

Zwolle heeft onder meer al een overdekte kartbaan in de IJsselhallen en een eerder dit jaar flink gerenoveerd en heropend kartcircuit nabij Wijthmen, maar binnenkort kan er ook virtueel gescheurd worden in de Hanzestad. Over enkele maanden komt een virtueel racecentrum in het stadion van PEC Zwolle in de ruimte van duizend vierkante meter op de tweede verdieping boven het wokrestaurant. Deze ruimte staat al enkele jaren leeg.