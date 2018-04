Na Zwolse fusie is De Haan grootste advocatenkantoor van 'het Noorden'

Buurt uiterst kritisch over plan nieuwe coffeeshop Zwolle

11 april Buren van het pand aan de Vechtstraat dat in beeld is voor de vestiging van de vijfde coffeeshop in Zwolle, hebben gisteren in duidelijke bewoordingen laten weten niets voor dit plan te voelen. Veiligheid, parkeerdruk en gezondheid zijn hete hangijzers.