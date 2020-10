Naam te bouwen sportcomplex Zwolle bekend, bouw start deze maand

CHECK JOUW PLAATS Fors meer besmettin­gen in Flevoland, Nijkerk weer terug bij af

18:33 Het aantal nieuwe corona-besmettingen is het afgelopen etmaal in Flevoland flink toegenomen. In de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden de afgelopen 24 uur minder nieuwe besmettingen gemeld dan een dag eerder.