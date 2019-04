Naam van granaatlegger café Bruut gemeld bij politie

Er is bij de politie in Zwolle een naam genoemd van de mogelijke dader. Dat werd zojuist gemeld bij Opsporing Verzocht. De politie ziet ook een duidelijk verband tussen die granaat en de granaten die in Zwolle-Zuid bij het huis van de vader van café-eigenaar Bob Kooistra -waar hij ook zou wonen- ontploften.

Bar Bruut is al sinds oktober middelpunt van een groot politieonderzoek nadat er een granaat aan de deur hing. Eind februari volgde de nachtelijke aanslag bij het ouderlijk huis van eigenaar Bob Kooistra aan de Hanselaarmate. Volgens Kooistra is dit het werk van mensen die hem zijn zaak niet gunnen

Beloning

Eerder meldde deze krant al dat de hoofdofficier van justitie een beloning van 10.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip over de granaatexplosies. Bij het ouderlijk huis van eigenaar Bob Kooistra van bar Bruut werden ‘s nachts twee granaten gegooid die tot ontploffing kwamen. De politie vraagt het publiek via flyers die uitgedeeld worden in de binnenstad, om informatie die leidt tot een doorbraak in deze zaak en die van de granaatvondst bij het café in oktober vorig jaar.