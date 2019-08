Naar de buitenfilm, heide plukken, rommelen of toch vleermuizen tellen in het weekeinde?

Openluchtfilm

De combinatie met film is ideaal. In zowel Deventer als Apeldoorn is het goed toeven in de avonduren. In Apeldoorn staat het megascherm midden in het bos. Neem vooral een dekentje voor over de knieën of trui mee, want 's avonds wordt het koel. Zaterdag staat Toy Story 4 en zondag The Lion King op het programma. Vanavond is de premiere van Anna. Kaartjes zijn nog te koop. In Deventer is de sfeer geheel anders, want staat het doek voor de Waag op de Brink. Vanaf terrasjes is de film te volgen, maar er zijn ook honderden stoeltjes midden op het plein gezet. Wie echt lekker wil zitten sleept z'n eigen zitgelegenheid mee: ook dat mag. En waar in Apeldoorn een kaartje gekocht moet worden, is de film in Deventer gratis. Vrijdagavond is Le Grand Bain en zaterdagavond is de afsluitende film Green Book. Beide avonden beginnen om 21.15 uur.