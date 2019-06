Naar een zonnig festival, afkoelen in een ijsbad of naar een winters feestje in De Hip: het kan allemaal dit weekend

De zomer is begonnen en het weekend belooft zonovergoten te worden. Er op uit dus, want er is heel veel te doen, te proeven en te vieren. Wij zetten de leukste weekenduitjes in de regio voor je op een rij. Oja, en ben je alweer klaar met rosé en tapas, met zon en zaligheid? In De Hip doen ze net of het winter is. Veel plezier!

Happy Camper Festival - Slenteren over een nieuw festivalterrein langs kunstobjecten en foodtrucks. Of dansen bij die ene funky band. Het kan allemaal zaterdag op de Stadscamping in Harderwijk tijdens de eerste editie van Happy Camper, een gratis festival waar muziek, kunst en cultuur centraal staan.

Racident Oldtimer Tour - Gek op glanzende bolides uit de vorige eeuw? Dan moet je zondag in de Zwolse Diezerstraat zijn. De winkelstraat is dan voor even het domein van oldtimers tijdens de Racident Oldtimer Tour. Al 27 jaar toeren old- en youngtimers door het Overijsselse landschap; een traditie die niet meer weg te denken is uit de Hanzestad. De dag start om 11.00 uur met een Concours d’Elegance in de Diezerstraat waar iedereen naar de auto’s kan koekeloeren. Tussen 16 en 18 uur finishen de equipes op de eindlocatie, met aansluitend een gezellige barbecue.

Winters feestje in De Hip - Het wordt flink warm zondag maar De Hip doet gewoon net of het midden in de winter is tijdens de zogeheten Midsummer Wintersale. Dat wordt wollen truien passen én kopen bij temperaturen van tegen de dertig graden, banjeren door de sneeuw, snowboarden, stamppot eten, warme chocomelk drinken en winterse muziek luisteren. Zondag van 14 tot 20 uur in De Hip.

Afkoelen in een ijsbad - Tsja, hoe fijn kan een ijsbad deze zondag zijn? Stap uit je comfortzone en keep it cool tijdens een zogeheten sessie mindcoolness in Loenen. Vasu Coaching & Training verzorgt deze workshops. De sessie in Loenen staat onder leiding van Linda Koeman, Nederlands kampioen ijszwemmen op de honderd meter schoolslag 2016. Inschrijven kan via de website.

Living Village - Van duurzame ondernemers tot sufi-swirlers, van inheemse stamhoofden tot underground vuurartiesten, kunstenaars, muzikanten, groen-mensen, yogi’s en innovatieve ontwikkelaars: een bonte verzameling ‘creatives’ komt samen in Dalfsen tijdens Living Village. Voor de derde keer op rij organiseert stichting het Levende Dorp organiseert dit experimentele festival. Doel: het verwezenlijken van een Ecodorp. Benieuwd? Check Living Village.

Drakenbootfestival - Je kunt er bijna niet omheen: Apeldoorn staat dit weekend in teken van het Drakenbootfestival. Met het aangename zomerse weer, is het vast en zeker goed toeven op en rond het Zwitsalterrein en in Kanaal-Noord.