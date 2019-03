Nachtelijke diefstal Aldi Zwolle: winkel is voor derde keer in half jaar tijd de sigaar

De gekozen Statenle­den van Overijssel zijn bekend, dit zijn de namen

10:04 De verdeling tussen de zetels is bijna definitief, Overijsselse fractieleiders hebben de hoeveelheid stemmen per kandidaat in hun partij binnen en hebben daarmee de lijst met gekozen nieuwe Statenleden rond. Wie gaan in Overijssel aan de slag als Statenlid?