Nachthoreca op 1,5 meter in Zwolle: verval van de Voorstraat?

De Voorstraat is misschien wel mooier dan ooit. Alleen bijna niemand ziet het. Ondernemers in hét uitgaansgebied van Zwolle zijn hun panden van binnen en buiten gaan opknappen tijdens de corona-sluiting. Vanaf 1 juni mogen ze weer voorzichtig open. Dat is goed nieuws, maar tegelijk niet meer dan een doekje voor het bloeden in een straat waar je normaal gesproken ’s nachts over de koppen kunt lopen. Want nachthoreca op anderhalve meter is toch als een biertje zonder schuimkraag. Weinig prikkelend, met een bittere nasmaak.