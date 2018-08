Nachtje slapen in zelfgebouwde hut: 'Ik ga de hele nacht opblijven!'

De 10-jarige Julia Kuster geeft toe wel in haar eigen creatie te gaan slapen. ,,Dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Je bent toch wel moe na een paar dagen klussen", vertelt ze. Het is wel oppassen geblazen voor de kinderen die wakker blijven. ,,Vorig jaar gingen de jongens van een andere hut met een tak op mijn hoofd prikken toen ik aan het slapen was." Haar klasgenootjes beginnen te lachen.

De kinderen zijn tussen 10 en 12 jaar oud en gaan naar groep 7 en 8. ,,We hebben altijd hele stoere jongens die zeggen dat ze wakker blijven", zegt organisator Danny Jansen met een grijns. ,,Ik blijf altijd de nacht met een collega en na een uur kijken we altijd even in de hut en blijken ze toch lekker te slapen."

Drukke dagen

Een van de hutten is al klaar. ,,Dat is een unicum", vertelt Jansen. ,,De dames van die hut waren op de eerste dag al erg actief." Aan de achterkant van het veld staat een babyroze wagen die lijkt op een ijscokar. ,,Het is een foodtruck", vertelt Daphne van Veen (10). ,,We gaan hier ook echte ijsjes in verkopen." Het enige dat nog aan haar foodtruck moet gebeuren is 'een beetje decoratie'. Het succes van deze hut? ,,We hebben goede hulp gekregen van onze ouders", zegt Daphne.

Volledig scherm De foodtruck van o.a. Daphne van Veen en Pascal Hultink © Frans Paalman