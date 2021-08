Nachtvlinders en vleermuizen laten zich zien tijdens stadssafari door Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet heeft meeste besmettin­gen van het land, rest van de regio steeds ‘grijzer’

28 augustus Nunspeet steekt er vandaag met kop en schouders bovenuit, met 64,2 besmettingen per honderdduizend inwoners. Dat zijn in werkelijkheid 18 mensen. Gelukkig blijven steeds meer gemeenten in het grijze gebied, dus onder de 7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners.