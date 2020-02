Nachtvorst maakt plaats voor hoge temperaturen en kans op herfststorm: ‘We slaan dit jaar de winter over’

Reinier Mulder leeft al 25 jaar zijn politieke droom in Zwolle: ‘Ik ben op de stoeprand gaan zitten, dit is heel onwerke­lijk’

11:37 De IJsseltoren bestond nog niet, in Stadshagen werd de eerste paal geslagen en Jan Franssen was burgemeester van Zwolle. Veel is sinds 1995 veranderd, maar één iemand vertolkt in het heden ook nog steeds het verleden: Reinier Mulder (50). Een kwart eeuw geleden begonnen als jongste raadslid van het land, nu de nestor in Zwolle.