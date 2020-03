Nader onderzoek naar mishandeling waarbij Younes op Bevrijdingsdag in Zwolle in coma werd geslagen

Verdachte (23) Zwolse autobran­den bekent via Snapchat betrokken­heid bij schietpar­tij in drugsoor­log

10:59 De 23-jarige Enes S. uit Steenwijk is mogelijk ook betrokken bij een schietpartij in de Zwolse wijk Holtenbroek in november. De Steenwijker staat donderdag terecht voor vijf autobranden in de stad die worden gelinkt aan de Zwolse drugsoorlog.