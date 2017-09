Nader onderzoek naar supportersgeweld Zwolle

Zwollenaar al 15 dagen vermist:'We hebben geen enkel aan­kno­pings­punt'

11:56 De 56-jarige Gerhard van Huet die sinds 21 augustus wordt vermist, is nog niet terecht. ,,We hebben gewoon geen enkel aanknopingspunt waaruit duidelijk wordt waar hij is'', vertelt zijn zoon Sonny van Huet.