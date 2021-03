Nakomelingen Zwolse gynaecoloog geschokt: ‘Mijn gevoel is nu wel omgeslagen’

Zwolse donor-affaire Valentijn (30) weet pas twee weken dat hij een zoon is van gynaeco­loog Wildschut uit Zwolle en is boos: ‘Het is niet goed te praten’

15 oktober En toen was er na tien jaar ineens dat telefoontje. Er was een DNA-match zei de medewerkster van de DNA-bank van Fiom. ,,Wilt u weten met wie?’’ Voor de 30-jarige Valentijn stond even de wereld op zijn kop. ,,Ik schrok. Je hoort natuurlijk weleens van artsen die in het verleden zelf sperma hebben gedoneerd, dus je denkt er weleens over. Maar nu stond het ineens voor mij vast dat dit mijn biologische vader was.’’