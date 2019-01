Nashville-verklaring: ‘Dit is breed gedragen geluid’

Je eigen uitvaart regelen met een app. Dankzij Gilbert (57) uit Zwolle kan het

11:45 Toen hij zelf werkzaam was in de uitvaartbranche zag hij soms van dichtbij hoe moeilijk het is voor nabestaanden om te handelen volgens de wensen van de overledene. Want wat zijn die wensen? Soms is het totaal niet bekend wat iemand gewild zou hebben, soms leidt het tot onenigheid bij familieleden, zegt Zwollenaar Gilbert den Hertog (57), eigenaar van het bedrijf Uitvaartplan. Het bracht hem op het idee voor de app ‘Stervensdruk’, om uitvaartwensen vast te leggen.