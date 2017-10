Nathalie kan dankzij simulator toch meedansen

Het gaat om een rolstoelplatform, een nep-paard en een speciaal bed. Voor ieder wat wils, want het is maar net wat de cliënten kunnen verdragen. Als ze eenmaal op het toestel zitten of liggen, gaat het bewegen. Ondertussen kunnen ze naar een film kijken over paardrijden. Maar er zijn ook films over dansen en fietsen. De toestellen staan in dagcentrum IJsselbolder aan de Commissarislaan.