Nationale voorleeskampioen Sarah (12) laat haar luisteraars graag lachen

De Zwolse Sarah van Pruissen (12) heeft woensdag de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Een dag later is ze - op het schoolkamp van haar klas in Hattem - nog altijd het stralende middelpunt. Een groot spandoek laat zien dat haar klasgenootjes van De Aquarel supertrots zijn op hun kampioen.

Ze hebben net verstoppertje gespeeld in het bos en nu wacht er al weer een speurtocht. Maar het grootste avontuur beleefden Sarah en haar klasgenootjes een dag eerder. Terwijl Sarah met haar ouders en zusjes naar Amstelveen reed, werd haar klas door een bus uit de Veluwse bossen opgepikt. Maar de bus kwam klem te zitten tussen de bomen. ,,Dat was spannend!" roepen de vriendinnen van Sarah enthousiast. Met een andere bus werden ze toch op tijd afgezet om te zien hoe Sarah won.

Zo'n schoolkamp is natuurlijk al een feest, maar 's avonds werden de tieners met pannenkoeken extra verwend. ,,En daarna hebben we spelletjes gedaan en het Jeugdjournaal gekeken, want daar was ik ook op", vertelt Sarah. ,,We waren van plan om 's nachts ook allemaal leuke dingen te doen, maar dat hebben we toch niet gedaan omdat we dan vandaag moe zouden zijn."

Keten

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het wel keten, denkt Sarah. ,,Dan gaan we bij elkaar op het bed zitten en lekker kletsen. We mochten geen snoep mee, maar zonder snoep is het ook wel gezellig." Nee, voorlezen zal ze in het holst van de nacht niet doen. Maar lezen hoort al wel bij haar dagelijkse routine.

,,Ik denk dat ik elke dag wel in een boek lees. Op school is lezen ook best wel groot: na de middagpauze gaan we altijd een kwartiertje stil lezen." Veel van haar klasgenootjes zitten dan van ongeduld te draaien op hun stoel, maar Sarah niet. Zij gaat helemaal op in het verhaal.

Paplepel

Het lezen is haar met de paplepel ingegoten: ,,Bij ons thuis leest mama de eerste jaren voor. Maar als je zelf de letters kent, mag je mama voorlezen." Zo ging het met Sarah en zo gaat het nu met haar kleine zusjes Isa (4) en Naomi (6). ,,Ik heb dat altijd leuk gevonden. Om bijvoorbeeld bij een verhaal te fantaseren hoe alles eruit zou zien."

Sarah is dan ook blij dat ze nu op school veel mag voorlezen. ,,Dan komen al die kleine kinderen om me heen zitten: heel schattig. Ik lees het liefst boeken met humor. Ik vind het leuk om mensen aan het lachen te maken. In Amstelveen mocht ik ook een heel grappig fragment voorlezen. Ook het publiek moest lachen. Dat vind ik het leukste: om mensen te vermaken."