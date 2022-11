Natuur en woningbouw kunnen best samen, volgens Lina (24) en zij heeft daar de oplossing voor

Kunstwerk bij Windesheim én op de loopbrug over station Zwolle: Engelenpad krijgt nieuwe boost

Met de bouw van de passerelle – de loopbrug over het spoor die in 2023 het levenslicht gaat zien – krijgen de plannen voor het Engelenpad in Zwolle een nieuwe impuls. Dat moet een wandelroute worden van de Glazen Engel in de binnenstad naar de IJssel. Ook de loopbrug over de IJsselallee staat dankzij de miljoenenstroom vanuit Den Haag weer op de agenda.

22 november