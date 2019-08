Natuur heeft het zwaar: grondwaterstand ondanks regen erg laag

Zwolse studenten­flat in beeld voor woonvorm met ex-gedetineer­den

6:00 In de in aanbouw zijnde studentenflat aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle komt mogelijk een project waarbij studenten en ex-gedetineerden samen wonen. Al jaren wordt in Zwolle gesproken over zo'n woonvorm in navolging van Denemarken, waar het een succes is.