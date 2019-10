Natuur voldoende hersteld na vele regenval? ‘Nee, we hebben een natte winter nodig’

Drie partijen in de race voor oude Statenzaal in Zwolle

6:17 Drie partijen zijn in de race om aan de slag te gaan in de oude Statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle. De gemeente buigt zich nu over de ingediende plannen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 duidelijk wordt wat er gaat gebeuren in het pand dat voorheen gebruikt werd door de bibliotheek.