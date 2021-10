Natuurclubs Zwolle over bouwplannen Zwarte Water: ‘Parkeergarage als waterberging? Dan heb je ’t niet begrepen’

PvdA over antwoorden Zwartewa­ter­zo­ne Zwolle: ‘Pro­mopraat­je om buiten­dijks te bouwen’

6 oktober Ze lezen als een promopraatje om buitendijks woningen te bouwen. Dat zegt de Pvda in Zwolle over de antwoorden die het gemeentebestuur geeft op vragen over bouwen in de Zwartewaterzone. ,,Laat de gemeente advies inwinnen bij onafhankelijke deskundigen, mensen die verstand hebben van water.’’