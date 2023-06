Natuurorganisaties vragen namens ruim zevenduizend Overijsselaars aandacht voor voldoende water

Niet makelaar Alex, maar bouwer Bob gaat op huizen­jacht in Zwolle en Olst: ‘Zijn mening is doorslagge­vend’

De rollen zijn omgedraaid in de laatste aflevering van het zesde seizoen van Kopen zonder kijken. Niet makelaar Alex van Keulen ging in de uitzending van maandagavond op huizenjacht, maar bouwkundigde Bob Sikkes werd op pad gestuurd om met een budget van 355.000 euro de droomwoning van Ferdi en Karlijn te vinden. ,,Het budget in combinatie met de stad Zwolle, in de meest leuke wijken van Zwolle, dat is wel een probleem.‘’