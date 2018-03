Natuurplatform Zwolle vreest commerciële partij in Doepark Nooterhof

video Politie in gesprek met burger

6 maart Onder het genot van een kop koffie je klachten bij de politie melden. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen inwoners van Zwolle in gesprek met de politie bij de McDonald's in het Zwolse centrum. ,,Het is belangrijk te weten wat er speelt in de stad. Het geeft mensen een gevoel van veiligheid als zij iets kwijt kunnen", stelt Frank Veneboer van politie Zwolle.