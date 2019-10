Natuurwerkdag 2019 in het teken van biodiversiteit: ook Zwollenaren kunnen aan de slag

Op zaterdag 2 november organiseert Landschap Overijssel voor de 19e keer de Natuurwerkdag in Overijssel. ‘De grootste vrijwilligersdag in het groen’ staat dit jaar in het teken van de biodiversiteit. Bewoners kunnen op 50 locaties in de provincie aan de slag. Ook in Zwolle staan verschillende activiteiten op het programma.

De biodiversiteit in Nederland is de laatste decennia met maar liefst 70% afgenomen. De alarmbellen rinkelen al jaren bij de milieuorganisaties. Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in de natuur. Zo zorgt het onder meer voor de zuurstof die we inademen en een gezonde bodem voor de productie van ons voedsel. Met de Natuurwerkdag hoopt Landschap Overijssel het soortenrijkdom weer eens op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Twee weken geleden begon ROVA-milieubrengstation nog met het planten van ruim 60.000 bloembollen in Zwolle om de biodiversiteit te vergroten.

Van alle markten thuis

Van dier- tot plantensoorten. Biodiversiteit omvat alle vormen die er op aarde zijn. Aan alle 50 locaties in Overijssel is dan ook een soort gekoppeld. In Zwolle kun je onder meer: spitten, harken en zaaien in de Beleeftuin Buiten Zinnig (naast revalidatiecentrum vogellanden); bomen zagen in de Struinwaard (een natuurterrein in de Uiterwaarden van de Vecht) en een nieuwe dierenweide realiseren bij groene kinderopvang ’t Werkel.

Handen uit de mouwen

Op de website van Natuurwerkdag vind je een overzicht van de activiteiten bij jou in de buurt. Wil jij je van je beste kant laten zien en de biodiversiteit een positieve impuls geven? Aanmelden kan via de website. De Natuurwerkdag is niet alleen voor volwassenen. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd.