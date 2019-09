Nazomer in Oost-Nederland begint vanmiddag, zonovergoten weekend in aantocht

Het is vrijdag de dertiende maar liefhebbers van zonnig nazomerweer hebben geluk. Vanmiddag is er in Oost-Nederland voor de zon een hoofdrol weggelegd en belooft Weeronline ons een prachtige zonsondergang vanavond. En of het allemaal niet op kan ook dit weekend is er veel ruimte voor de zon.

De fraaie nazomer begint vanmiddag, volgens de meteorologen van Weeronline. Vanmiddag wordt de 21 graden al aangetikt, morgen kan het 23 graden worden en zondag kan het in het oosten lokaal 25 graden worden. Begin volgende week is kans op regen en wordt het minder warm, maar er is kans dat het nazomerweer daarna terugkeert, voorspelt meteoroloog Rico Schröder.

Mist

Na een ochtend met veel wolken en landinwaarts regionaal wat regen is er vanmiddag al een vleugje nazomer. Vanuit het noordwesten breekt de zon door en de temperatuur stijgt naar 21 graden. Vanavond is het licht bewolkt en kunnen we rond 20 uur genieten van een fraaie zonsondergang. In de nacht kan regionaal mist ontstaan, vooral in onze regio.

Zaterdag start op sommige plekken grijs vanwege de mist. In het oosten kan de mist regionaal tot een uur of 10 aanwezig blijven. De rest van de dag is het overal volop zonnig. Zondag wordt het zomers warm met 25 graden. Op veel plaatsen is het volop zonnig. In de loop van de middag neemt vooral in het noorden de bewolking wat toe. De wind is matig van kracht en waait uit het zuidwesten tot westen.

Regen