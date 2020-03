Necrologie: ‘The King’ Freek Schutten (1942-2020) geliefd bij PEC Zwolle en Zwolsche Boys

Geboren in 1942 in het Drentse Coevorden, werkt Schutten al op jonge leeftijd in de slagerij van zijn ouders. Het zijn lange dagen. Op zijn veertiende maakt hij zijn debuut in het eerste elftal van de plaatselijke trots: vv Raptim. Guus West, de voorzitter van Zwolsche Boys, benadert hem om op hoger niveau in Zwolle te komen spelen. Qua karakter lijken beide mannen op elkaar: eerlijk, open en recht door zee. Zelf zegt Schutten in een interview met deze krant in 2016 over die overgang: ,,Zwolsche Boys was en is een arbeidersclub, daar heb ik me vanaf de eerste dag al thuis gevoeld.’