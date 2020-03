Nederlanders kopen niet meer, maar wel andere dingen online: tuinmeubelen, vriezers en seksspeeltjes zijn populair

Nederlanders sloegen na het bekend worden van de coronamaatregelen masaal aan het hamsteren, maar kochten ze ook andere dingen? Gezien je zoveel mogelijk binnen moet blijven, is het ideaal om je spullen online te kopen. Gaan de Nederlanders ook veel meer bestellen? En wat kopen ze dan? We vroegen het aan Wehkamp.

Dat Nederlanders naast voedsel ook andere producten in gingen slaan, zien ze nog niet direct bij Wehkamp. ,,We zien wel een verschuiving in de vraag naar producten. Mensen willen andere dingen hebben dan gebruikelijk ”,, laat Jennita van Herrikhuijzen namens het bedrijf weten. Maar wat wordt er nu zoal aangeschaft? We zetten het op een rij.

Vriezers

Het massale hamsteren heeft niet alleen de supermarkten windeieren gelegd. Ook bij online winkels als Wehkamp plukken ze hier de vruchten van. Mensen besloten namelijk niet alleen eten in te slaan, ook de verkoop in vriezers is flink gestegen. De voorraad moet natuurlijk wel worden opgeslagen.

Kantoormeubilair

Nadat Mark Rutte Nederland opriep dat iedereen zoveel mogelijk thuis moest werken, nam ook de verkoop in kantooraccessoires en -meubilair flink toe. Veel bestelde producten zijn beeldschermen, toetsenborden en computermuizen, maar ook kantoormeubels zoals bureaus en bureaustoelen.

Spelletjes

De meeste kinderen zitten sinds afgelopen week ook thuis. Hoewel ze natuurlijk wel hun schoolwerk moeten bijhouden, moeten ze ook vermaakt worden. En dat zien ze bij Wehkamp ook terug. Er worden veel buitenspeelgoed en trampolines besteld. Maar ook dingen voor binnen gaan hard. Zo is er een flinke stijging in het aantal spelletjes dat gekocht wordt, met name educatieve spellen zijn populair.

Tuinmeubelen

Met de komst van de lente wil je natuurlijk niets liever dan buiten zitten. Door de maatregelen is een terrasje geen optie, dus dan maar in je eigen tuin of op het balkon. En dat zien ze bij Wehkamp ook. Er worden heel veel tuinmeubelen besteld.

Puzzels

Legpuzzels zijn enorm in populariteit gestegen. Nu mensen binnen moeten zitten, zoeken ze andere bezigheden en puzzelen is er daar één van. En dat is niet zonder reden. Puzzelen werkt ontspannend voor je brein en dat is in tijden dat je veel informatie te verwerken krijgt wel zo prettig. Doordat de puzzel je aandacht nodig heeft, heeft het geen tijd om alle emoties en stress te verwerken.

Seksspeeltjes