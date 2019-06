Nederlands kampioen paaldansen Larissa (42) uit Zwolle: ‘Paaldansen is vrouwenpower’

videoLarissa Hop-Fink (42) oogt tenger en sierlijk. Maar zodra ze haar hand om de paal klemt verandert ze in één bonk kracht. Ogenschijnlijk moeiteloos hangt ze ondersteboven of verticaal, louter op de kracht van haar armen of benen.

Het resultaat van vele jaren paaldansen, waar ze als eigenaar van dansschool Dance&Yoga Styles in Zwolle bijna dagelijks les in geeft. Afgelopen weekeinde werd ze Nederlands kampioen paaldansen (in vaktermen: pole sport) bij de dames 40+, wat haar een ticket voor de wereldkampioenschappen in Canada opleverde.

Nederlands kampioen op je 42e. Ben je een laatbloeier?

,,Ik had al langer het plan om een keer mee te doen aan het Nederlands kampioenschap. Maar bij de dames is er een heel sterk deelnemersveld en ik wilde wel een kans maken. Dus ik dacht: ik wacht tot ik 40 ben, dan kan ik meedoen in de categorie 40+. De eerste keer, vorig jaar, was een totale afgang. Ik kreeg zelfs een black-out op het podium. Maar dat maakte mijn motivatie om het nog een keer te proberen alleen maar sterker. En nu eindigde ik als eerste.”

Hoeveel dames moest je verslaan?

,,Eeeh… er waren drie deelnemers in mijn categorie, dus het was so wie so een podiumplaats geworden. Maar ik mag nu wel naar het wereldkampioenschap, in oktober. Ik neem nu een paar weken rust en ga daarna beginnen met de voorbereidingen. Een choreografie bedenken, veel trainen en sterker worden, op tijd naar bed, zorgen dat ik genoeg eiwitten binnen krijg en heel goed letten op wat ik eet. Dat betekent af en toe ook een wijntje of een verjaardag overslaan. Maar ik vind het niet vervelend dat ik er dingen voor moet laten.”

Wat is er zo leuk aan paaldansen?

,,Het is gewoon vrouwenpower! Je versterkt je spieren er enorm mee. Je anatomie verandert en je wordt een krachtiger persoon. Maar het is ook dans, en passie. En je kunt je creativiteit er in kwijt. Voor het NK moest ik een optreden van vier minuten op muziek voorbereiden. Je moet dan twee palen gebruiken: een die vast staat en een die draait, zodat je versnellingen kunt bereiken zoals je ook bij kunstschaatsen ziet. Om de complete choreografie te maken voor zo’n optreden is ontzettend leuk. En juist omdat ik eigenlijk de hele dag les geef, is het fijn om ook voor mezelf creatief bezig te zijn.”

En wat is er moeilijk aan paaldansen?

,,Het is best een pijnlijke sport. Je gebruikt je huid om te blijven hangen op de paal, niet alleen je handen maar ook bijvoorbeeld je knieholtes en ellebogen. Dat huidcontact doet zeer. En dan maakt de temperatuur ook uit. Als het heel warm is kan het metaal warm en plakkerig zijn. Of bij kou juist heel glad, waardoor niets lijkt te lukken. Dat kan frustrerend zijn.”

Paaldansen wordt soms nog steeds in de hoek van seks en erotiek geplaatst. Heb je daar last van?

,,In het begin wel. Als mijn zoontje dan op school vertelde dat zijn moeder aan paaldansen deed, merkte ik dat mensen er gelijk een stempel op drukten. Inmiddels is dat gelukkig veranderd. Natuurlijk kun je het erotisch maken en er is niets mis met sexy paaldansen, maar op de kampioenschappen is dat absoluut niet aan de orde. Sterker nog, bepaalde bewegingen zijn verboden. Als je die toch maakt krijg je strafpunten."