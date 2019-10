Nederlandse teams aan kop tijdens WK zonneracen in Australië

Gisteren was het gat tussen de koploper en het Vattenfall Solar Team nog 21 minuten, maar dit is teruggebracht tot 2 minuten.

Neuslengte afstand

Tijdens de race was er genoeg zon dat de accu continu opgeladen werd. Hierdoor kon de auto lang rond de honderd kilometer per uur blijven rijden. De koploper is nu dan ook nog maar op neuslengte afstand. Coureur Tim van Leeuwen kwam doorweekt van het zweet uit de wagen. Tim: ,,Ik was tot op mijn boxershort nat en ik had zelfs van die omavoetjes, haha. Doordat de wind zo hard waaide, kostte het me heel veel energie om NunaX (de zonneauto, red.) op koers te houden. Ik had alle inspanningen graag over voor dit fantastische resultaat.”

Zenuwachtig

De sfeer in het team is uitgelaten, zegt de Zwolse teamleider Diepeveen: ,,Natuurlijk zijn we nu gespannen, maar we weten zeker dat ze bij het team van Twente nog veel zenuwachtiger zijn. We moeten nu zorgen dat we niet te enthousiast gaan worden, maar geconcentreerd blijven.”

Geheime wapen