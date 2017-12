'Nederlandse vrouwen hebben voor 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast'

In de aanloop naar de opening deed zij onderzoek naar de hoeveelheid trouwjurken die vrouwen na de huwelijksvoltrekking in hun kast hangen. CBS-cijfers wijzen uit dat er 63.813 huwelijken werden voltrokken in 2016 tussen een man en een vrouw en 771 huwelijken tussen twee vrouwen. Dat zijn dus 65.355 potentiële, nieuwe trouwjurken. Van Weeghel: ,,Uit verschillende onderzoeken in mijn vakgebied blijkt dat vrouwen gemiddeld tussen de 1.500 en 2.000 euro uitgeven aan een trouwjurk. Als we ervan uitgaan dat een kleine zestigduizend vrouwen jaarlijks een trouwjurk aanschaft, kom ik over 2016 uit op een slordige 100 miljoen euro.