Nee, hij is geen inbreker. Hij zoekt zijn vrouw

Video Zwolse kerstbomen keren terug na een cirkelgang via versnippe­raar in Rouveen: ‘Helpen tegen onkruid’

Kinderen leverden ook dit jaar duizenden en duizenden kerstbomen in, tijdens de eerste dag van de Kerstbomenactie in Zwolle. Het resulteerde in een enorme bult aan groen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de bomen nádat ze zijn ingeleverd? De Stentor zoekt het uit.

5 januari