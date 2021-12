Negen kerken ontvangen restauratiesubsidie van de provincie Overijssel

Onder andere de Boven- of St. Nicolaaskerk in Kampen, de OLV Basiliek in Zwolle, het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk in Zwolle, het Penninckshuis in Deventer, de Grote of St. Michaelskerk in Zwolle en het orgel in de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk ontvangen een subsidie van de provincie.