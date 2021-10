Negen woningcorporaties rond Zwolle slaan handen ineen: 100 miljoen extra voor woningen

Het geld komt vrij doordat de negen corporaties hun budgetten en middelen combineren. ,,Je hebt gezamenlijk meer slagkracht”, vertelt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst in Nieuwleusen en voorzitter van het samenwerkingsverband Nowozo. ,,De regio Zwolle is de vierde economische regio van Nederland, en groeit hard. Dat zien we niet alleen in de stad Zwolle, maar ook in de omliggende gemeenten. Dus is het belangrijk dat niet alleen de gemeenten, maar ook de woningcorporaties gaan samenwerken.”