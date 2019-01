Netbeheerders laten wanbetalers niet in de kou staan

Patiënte uit Zwolle klaagt na ‘levensge­vaar­lij­ke’ spoedopera­tie over artsen Radboudumc en krijgt deels gelijk

18 januari De klacht van een patiënte uit Zwolle tegen tien hartspecialisten in het Radboudumc in Nijmegen hebben in drie onderdelen doel getroffen. Een chirurg in opleiding kreeg een waarschuwing van de medische tuchtrechter voor twee klachtonderdelen, omdat ze tekort was geschoten in de communicatie. Een cardioloog is de fout in gegaan bij een nachtelijk telefoontje, maar kreeg daarvoor geen maatregel opgelegd.